Cuaron, i film dei Taviani? La mia vita

(ANSA) - LUCCA 13 APR - Alfonso Cuaron, regista premio Oscar, a sorpresa si è presentato al Lucca Film Festival e Europa Cinema a Lucca, presso il cinema Astra, per salutare Paolo Taviani "che tanto mi ha dato - ha detto - con i suoi film. La mia adolescenza cinematografica è stata caratterizzata dai suoi film, sono stati fondamentali per il mio cinema e per la mia vita. Un cinema fatto di rapporti umani e di rapporti con il mondo". "Quando ho saputo della tua presenza a Lucca - ha detto il regista - sono corso a salutarti". Paolo Taviani, visibilmente commosso, ha ringraziato "Cuaron che meglio rappresenta il neoralismo italiano. Oggi più che mai, c'è bisogno del tuo cinema".