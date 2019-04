Auto finisce su rotonda con statua Folon

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Un'auto rimasta coinvolta in un incidente stradale è finita fuori strada, la notte scorsa in lungarno Aldo Moro a Firenze, finendo sulla rotonda spartitraffico dove si trova la statua 'L'uomo della pioggia' di Jean Michel Folon, ricollocata pochi giorni fa. La vettura non ha colpito l'opera, che non ha subito danni (problemi però per l'impianto idrico che alimenta il getto d'acqua della statua) proprio grazie alle modifiche apportate alla rotonda dopo i troppi danneggiamenti subiti per lo stesso motivo nel corso degli anni, l'ultimo nel 2017. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una sola auto. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, una Fiat Tipo, finendo sulla rotonda. L'uomo, un 29enne residente in provincia di Firenze, era alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a tre volte il limite consentito. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata ritirata.