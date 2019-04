A Anteprima Costa Toscana Sassicaia 2015

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Il Sassicaia 2015 sarà tra i protagonisti dell'edizione 2019 di Anteprima vini della Costa Toscana, la più grande rassegna enologica della costa toscana che torna al Real Collegio, il 4 e il 5 maggio prossimo, con oltre 800 etichette e 100 viticoltori. Come ormai da tradizione, non mancheranno i laboratori e le master class grazie ai quali sarà possibile approfondire alcune particolari tipologie di vini. Tra orizzontali e verticali quest'anno, spiega una nota, i protagonisti saranno i vini che hanno reso la Toscana famosa nel mondo, a partire dal Sassicaia, e, per l'estero, i vini nobili francesi con il Bourdeaux. Nelle verticali invece sarà possibile apprezzare le produzioni delle tenute di Ghizzano e di Capezzana. A condurre i laboratori saranno giornalisti e produttori che, supportati dalla professionalità dei sommelier Fisar, accompagneranno i partecipanti in un viaggio all'insegna del gusto.