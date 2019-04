500 anni fa nasceva Caterina de' Medici

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Nasceva giusto 500 anni fa a Firenze - 13 aprile 1519 - Caterina de' Medici, futura regina di Francia: e da oggi fino al 21 maggio una mostra e una serie di eventi ne raccontano il legame col palazzo di famiglia (oggi Palazzo Medici Riccardi), a Firenze, in via Larga (l'attuale via Cavour), dove trascorse infanzia e giovinezza fino al trasferimento Oltralpe nel 1533. Pezzo forte della mostra è il dipinto di Jacopo Chimenti da Empoli 'Nozze di Caterina de' Medici con Enrico II di Francia', in prestito dalla Galleria degli Uffizi che ricorda proprio il matrimonio della giovane Caterina con Enrico di Valois, figlio di Francesco I e futuro re di Francia, celebrata a Marsiglia il 28 ottobre 1533 dal pontefice Medici Clemente VII. Caterina aveva lasciato Firenze per la Francia nel settembre dello stesso anno, accomiatandosi per sempre dalla sua città natale.