Serra di marijuana in casa, arrestato

(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 12 APR - I carabinieri hanno sequestrato un chilo e 85 grammi di marijuana e 25 di hashish durante un controllo in un appartamento a Certaldo (Firenze). I militari si sono fermati a bordo della loro auto in zona Avanella e qui hanno avvertito un forte odore di canapa proveniente da un'abitazione. Il proprietario, un 42enne certaldese originario di Siena, è stato arrestato e accompagnato in carcere a Sollicciano. All'interno dell'abitazione l'uomo aveva allestito una vera e propria serra con quaranta piante di marijuana e un complesso sistema di coltivazione tra cui elementi per l'irrigazione e l'illuminazione. I militari hanno recuperato anche quindici 15 involucri termosaldati con all'interno droga pronta per essere spacciata.