Turista Usa minacciato con coltello

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Circondato da quattro giovani di origine nordafricana, una dei quali lo ha minacciato con un coltello di piccole dimensioni, facendosi consegnare la catena d'oro che aveva al collo, del valore di circa mille euro. E' accaduto a un turista Usa di 21 anni, la notte scorsa in via Nazionale, nel centro di Firenze. Il giovane, rimasto illeso, ha avvisato poi la polizia, che indaga sull'episodio.

Secondo quanto emerso, circa un'ora prima, in borgo la Noce, una 17enne spagnola era stata avvicinata da quattro nordafricani, che le hanno sfilato il cellulare da una tasca dei pantaloni e poi sono scappati. Uno di loro, 37enne tunisino, è stato bloccato da alcuni amici della vittima e poi denunciato dalla polizia. L'uomo avrebbe però negato di aver partecipato al furto.