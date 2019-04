Traghetti: Blu Navy a Elba anche inverno

(ANSA) - LIVORNO, 11 APR - La compagnia di navigazione Blu Navy effettuerà il servizio di collegamento traghetti per l'isola d'Elba per tutto l'anno. Ad annunciarlo è la stessa compagnia in una nota in occasione della tradizionale festa di riapertura del collegamento stagionale fra Piombino e Portoferraio, che intende estendere il servizio anche oltre i termini abituali. La stagione 2019 di Blu Navy all'Isola d'Elba che sta per iniziare, al contrario del passato proseguirà nei mesi invernali. "Il nostro cda - ha detto Aldo Negri, ad di Blu Navy - ha deciso di prolungare il collegamento fra Piombino e Portoferraio anche nei mesi da ottobre a dicembre, indipendentemente dal fatto di poter contare su una seconda nave in estate, possibilità che anche per la stagione 2019 ci è stata negata. La richiesta per i nuovi 'slot' da ottobre a dicembre sarà formalizzata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale nei prossimi giorni e ci auguriamo vivamente che questa volta le nostre istanze vengano accolte".