A Siena oggetti età papa Alessandro VII

(ANSA) - SIENA, 11 APR - Nei locali della cosiddetta Cripta del Complesso Monumentale del Duomo di Siena, al via dal 12 aprile la mostra 'Marmo, bronzo e argento per Alessandro VII.

Oreficeria e scultura monumentale dalla Roma di Bernini al Duomo di Siena'. L'intento della mostra è quello di far conoscere a un pubblico più vasto una serie di oggetti di oreficeria dell'età di papa Alessandro VII (1655-1667), il senese Fabio Chigi, che appartengono per lo più al Museo dell'Opera di Siena, o che sono conservati nella sacrestia della Cattedrale, restando di solito di difficile accesso e visibilità. Uno dei meriti dell'iniziativa è quello di aver provveduto al restauro e alla pulitura di ognuno dei manufatti. La mostra, promossa e organizzata dall'Opera della Metropolitana, in collaborazione con Opera-Civita, è a cura di Alessandro Angelini e Alessandro Bagnoli.