Prefetto rafforza misure anti degrado

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - Garantire la massima sicurezza e la piena fruibilità del centro storico fiorentino alla cittadinanza. E' l'obiettivo di un provvedimento adottato dal prefetto di Firenze Laura Lega che in determinate zone della città potenzia l'attività di contrasto già in atto contro lo spaccio di stupefacenti ed i reati contro le persone, vietando lo stazionamento a persone dedite ad attività illegali e disponendone l'allontanamento. In sostanza sarà vietato stazionare in determinate aree "a soggetti che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione" delle stesse. Sarà ritenuto responsabile di tali condotte "chiunque sia stato denunciato per aver compiuto attività illegali in materia di stupefacenti, per reati contro la persona o per danneggiamento di beni" o anche per commercio abusivo. L'ordinanza si applicherà, tra l'altro, nell'area della Fortezza da Basso, delle Cascine, della stazione, di borgo San Lorenzo e piazza San Jacopino.