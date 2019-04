Investito da treno muore a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 APR - Un uomo, dall'apparente età di 50/60 anni (sembra senza documenti), è morto intorno alle 20.35 dopo essere finito sotto il treno alta velocità, che viaggiava verso Pisa, Frecciabianca 8627 diretto a Roma, tra la stazione centrale di Viareggio (Lucca) e quella di Torre del Lago. Sul posto sono subito intervenute l'automedica e un'ambulanza Croce Verde, oltre ai vigili del fuoco e alla polfer, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Ancora da chiarire le cause.

La circolazione dei treni è rimasta interrotta fino alle 22.00 in entrambe le direzioni poi è stato riattivato un binario e l'altro sarà riaperto appena la polfer avrà terminato i rilievi. Nel frattempo Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivo tra Viareggio e Pisa. Sia i treni regionali sia quelli a lunga percorrenza hanno chiaramente subito forti ritardi.