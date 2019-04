Ilicic, Montella fa giocare bel calcio

(ANSA) - BERGAMO, 10 APR - "Vincenzo Montella mi piace, a Firenze mi ha fatto divertire. È uno che fa giocare bene a calcio". Josip Ilicic, avversario da ex nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il prossimo 25 aprile, commenta così l'ufficialità del nuovo tecnico della Fiorentina, che l'ha allenato in viola tra il 2013 e il 2015: "Non so se il cambio in panchina sia un vantaggio per i nostri avversari, ma sono sicuro che non lo sarà per noi il 3-3 dell'andata - prosegue il fantasista mancino dell'Atalanta -. Ho fatto due finali con Palermo e Fiorentina, stavolta ci terrei a vincere. Facciamo subito gol e poi vediamo". La testa è comunque al prossimo avversario di campionato: "L'Empoli è l'impegno più ostico perché ha bisogno di punti per salvarsi - spiega lo sloveno -.

Comunque parleremo di Champions solo quando saremo quarti, per adesso siamo ancora in Europa League".