Fiorentina,rispettare maglia e traguardi

(ANSA) - FIRENZE, 8 APR - "Chiediamo a tutti il rispetto per la maglia e per i traguardi che si possono ancora ottenere nel finale di stagione. L'impegno deve essere totale da parte di tutti". Così la Fiorentina dopo la riunione dei vertici che si è tenuta a Milano per analizzare il momento critico della squadra e il lavoro dell'allenatore. "La proprietà non è assolutamente disposta ad accettare quel che sta accadendo da qualche mese a questa parte - prosegue la nota ufficiale -. La squadra deve ritornare ad essere quello che era: competitiva, coraggiosa e orgogliosa della maglia che indossa". Quindi, rivolgendosi a Pioli, confermato per adesso alla guida della squadra: "Gli chiediamo di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte del campionato. Ora servono la convinzione e l'orgoglio di tutti quelli che scendono in campo per cercare di portare a casa risultati assolutamente possibili da raggiungere".