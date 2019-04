Fiorentina: vertice a Milano sulla crisi

(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - Vertice a Milano tra il proprietario della Fiorentina Andrea Della Valle, il presidente esecutivo viola Mario Cognigni e il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Sotto esame, come già annunciato dalla nota della società diffusa ieri dopo la sconfitta casalinga con il Frosinone, il lavoro di Stefano Pioli e il momento critico della squadra che non vince in campionato da due mesi e al Franchi dallo scorso 16 dicembre. Al momento sembra confermata la posizione emersa ieri dagli ambienti viola: nessun avvicendamento in panchina e possibile ritiro anticipato in vista della prossima gara interna contro il Bologna.

Intanto Pioli ha partecipato oggi a Milano, insieme al capitano viola German Pezzella, alla tradizionale riunione con gli arbitri. La Fiorentina riprenderà gli allenamenti domani al centro sportivo 'Davide Astori'.