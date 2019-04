Da Morandi a de Pisis, mostra Ragghianti

(ANSA) - FIRENZE, 8 APR - 'Carlo Ludovico Ragghianti, storico dell'arte e intellettuale militante, opere dalla sua raccolta'.

Questo il tiolo della mostra, a cura di Antonio Natali, Adriano Bimbi e Rodolfo Ceccotti, in programma nella sala delle Colonne a Pontassieve (Firenze) fino al 30 giugno. L'esposizione racconta la figura di Ragghianti, che si impegnò a lungo e senza risparmio in molti campi della cultura italiana, raccontata attraverso la sua raccolta di opere, da Giorgio Morandi ad Antonio Bueno, da Emilio Greco a Filippo de Pisis.

Ragghianti, si ricorda, "con il suo impegno politico e culturale assunse un ruolo fondamentale per il risveglio artistico del periodo post bellico, rappresentando per Firenze un punto di riferimento. Il suo anticonformismo, le sue prese di posizione politiche e la sua indole ardente, permettono di trarre dalla sua vicenda intellettuale spunti di riflessione per parlare" della '900 artistico italiano". Accompagna la mostra il catalogo numero 10 della collana 'Le Colonne' (Polistampa).