In 5mila a half Marathon Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 APR - In oltre 5mila, provenienti da 55 nazioni, hanno partecipato oggi a Firenze alla 36ma Half Marathon che è stata vinta dal keniota Joash Kipruto Koech (Atletica Potenza Picena) che ha tagliato per primo il traguardo in piazza Santa Croce con il tempo di 1'04''27. A ruota il connazionale Bonface Kimutai Kiplimo (Sport Project) e terzo un altro keniota, Dennis Bosire Kiyaka (Atletica Dolomiti Belluno). Prima per le donne la keniota Ivyne Jeruto Lagat (#Iloverun Athletic Terni) con il tempo record di 1'10''24 (il record del 2017 era di Clementine Mukandanga con 1'12''31), seguita dalla connazionale Lenah Jerotich (Atletica 2005) e terza l'altra keniota Vivian Jerop Kemboi (Atletica Castello).

La gara, organizzata dalla Uisp di Firenze, ha preso il via da Lungarno della Zecca alla presenza dell'assessore fiorentino allo sport Andrea Vannucci. Ai nastri di partenza per la mezza maratona oltre tremila runner. Erano 70 le coppie in gara per la mezzaperuno, dove gli atleti hanno corso una frazione per uno.