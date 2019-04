Fiorentina: 48 ore per fare valutazioni

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - ''A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l'obiettivo di analizzare con lucidità la situazione''. E' la nota diffusa dalla società viola in serata, dopo il passo falso e la brutta prestazione della squadra oggi al Franchi contro il Frosinone, che ha fatto esplodere il malcontento anche della tifoseria. ''L'intenzione - prosegue la nota del club viola - è individuare tutte le misure volte a garantire l'impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell'ultima parte dell'anno sportivo. Si vuole rivedere la squadra forte e promettente vista in più occasioni durante questa stagione''. Al momento, stando a quanto trapelato, non sarebbe comunque previsto alcun cambio in panchina. Il tutto aspettando domenica di un'altra partita casalinga, con il Bologna, e soprattutto la semifinale di ritorno di Coppa Italia il 25 aprile a Bergamo contro l'Atalanta.