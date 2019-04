Calcio: Fiorentina-Frosinone, 0-1

(ANSA) - FIRENZE, 7 APR - La Fiorentina doveva e voleva vincere davanti ai propri tifosi per spezzare un digiuno di quasi 4 mesi, ma a festeggiare alla fine è stato, con merito, il Frosinone che grazie a Ciofani all'84' è riuscito ad espugnare il Franchi. Per la squadra laziale tre punti importanti nella corsa per la salvezza mentre per la Fiorentina la crisi si sta acuendo e dopo il continuo sostegno da parte dei tifosi alla fine sono piovuti fischi per tutti, seppur in particolare contro i Della Valle. Attorno ai viola insomma il clima è sempre più teso, c'è forte malcontento e delusione: Federico Chiesa, l'uomo-simbolo della squadra, uscendo dal campo si è rivolto alla curva e ha chiesto scusa. A meno di 20 giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta scatta l'allarme in casa viola.