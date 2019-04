Perde controllo auto su A12, grave donna

(ANSA) - FIRENZE, 6 APR - E' in gravi condizioni una 65enne che stamani ha perso il controllo della propria auto, che si è ribaltata, mentre viaggiava sulla A12 Genova-Rosignano, tra Carrara e Massa (Massa Carrara), in direzione Livorno. Le condizioni della donna sono subito apparse gravi ed è intervenuto l'elisoccorso Pegaso. Non potendo atterrare in autostrada, il medico a bordo dell'elicottero si è dovuto calare direttamente sul luogo dell'incidente. La donna è stata poi trasportata all'ospedale di Pisa. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto la 65enne dalle lamiere, la polizia stradale e la Società autostrade.

L'incidente ha causato lunghe code sul tratto autostradale, in direzione sud.