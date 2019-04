Va fare rapina in bus,incastrato ticket

(ANSA) - FIRENZE, 05 APR - Sarebbe andato a rubare, il 26 ottobre scorso, in una casa a Firenze, furto poi trasformatosi in rapina al rientro della proprietaria, spostandosi a bordo di un bus di linea. L'uomo, un 45enne georgiano, è stato identificato dai carabinieri proprio grazie al biglietto del bus Ataf usato per il viaggio sul mezzo pubblico, dimenticato nell'abitazione. Così per lo straniero, al momento già detenuto per altri reati, è scattato un nuovo arresto, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip Antonella Zatini su richiesta del pm Gianni Tei. Avrebbe agito con un complice, anche lui destinatario di misura cautelare ma al momento latitante.

Il biglietto Ataf trovato dai carabinieri in occasione dei rilievi nell'abitazione visitata dal ladro - 22mila euro il bottino tra denaro e gioielli - ha permesso di ricostruite il percorso fatto dal malvivente. Visionando le immagini di sorveglianza presenti lungo il tragitto i militari sono riusciti a identificare il 45enne e il complice.