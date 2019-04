Seatec: cresce mercato refit cantieri

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 5 APR - Per le aziende del refit è importante non solo conoscere ciò che fa il mercato ma anche tenere traccia della cronologia degli interventi di ogni yacht. E' uno degli aspetti emersi al salone nautico Seatec 2019 di Carrara in un convegno dedicato all'analisi del settore. Il fondatore del portale SuperYacht Times (Syt), Merijn de Waard insieme al capo dell'Intelligence Ralph Dazert hanno spiegato che sono attivi circa 5.000 yacht sopra i 30 metri mentre negli ultimi due anni le nuove vendite sono di 180-190 unità l'anno con - nel 2018 - una lunghezza media di 45,10 metri e un peso di 709 tonnellate lorde. In tale contesto "il mercato del refit è in crescita - spiega Merijn de Waard - ma non ci sono statistiche utilizzabili. Prima di raccogliere informazioni è necessario comprendere appieno il mercato".