Ok Cipe linea 4 tramvia Leopolda-Piagge

(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - Via libera del Cipe al progetto della linea 4 della tramvia di Firenze, per collegare la stazione Leopolda con Le Piagge. Lo rende noto la Regione Toscana rilevando che "con questa decisione compie un ulteriore e decisivo passo in avanti il progetto di dotare l'area metropolitana fiorentina di una rete infrastrutturale di livello europeo, che punti sullo sviluppo della intermodalità e della mobilità 'dolce'".

La linea 4, si ricorda, fa parte di un sistema intercomunale che collega il comune di Firenze con il comune di Campi Bisenzio interconnettendosi alla linea 1 in corrispondenza della stazione Leopolda-Porta al Prato. Il costo complessivo dell'opera è di circa 166 milioni, tutto coperto da fondi nazionali. Di "bellissima notizia" parla il sindaco Dario Nardella: "Ora abbiamo i soldi e le autorizzazioni per realizzare il primo dei due lotti della nuova linea, "i lavori dureranno circa due anni e mezzo e per la prima volta realizzeremo cantieri a impatto zero grazie al progetto e al tipo di linea".