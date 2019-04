Evade domiciliari per vedere partita bar

(ANSA) - PISTOIA, 05 APR - E' evaso dai domiciliari per vedere in tv la squadra del cuore, la Juventus, al bar vicino a casa, ma è stato subito arrestato dalla polizia che proprio in quel momento stava facendo un servizio di controllo. A raccontare l'accaduto la stessa polizia. Protagonista un 40enne pistoiese, che è comunque poi tornato agli arresti a casa dopo il processo per direttissima.

Secondo quanto spiegato martedì sera, gli agenti, durante il controllo, non hanno trovato nella sua abitazione l'uomo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio. Sarebbe stato il padre del quarantenne a riferire alla polizia che il figlio si trovava al bar per vedere Cagliari-Juventus. E così in effetti era: la polizia lo ha trovato al locale che stava guardando la partita. Il 40enne è stato portato in questura e arrestato per evasione, venendo poi rimesso ai domiciliari.