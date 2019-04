Boxe:c'è Turchi a Firenze,verso sold out

(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - E' caccia al biglietto a Firenze per la riunione pugilistica organizzata da Opi 82 di venerdì 26 aprile, alla Tuscany Hall. Nel clou Fabio Turchi (16-0, con 12 Ko) sfiderà il francese Jean Jacques Olivier per il vacante titolo internazionale dei pesi massimi leggeri Wbc sulla distanza delle 12 riprese. Si prevede il tutto esaurito, risultato già raggiunto lo scorso 30 novembre per l'incontro fra Turchi e l'inglese Tony Conquest e vinto dal pugile di casa.

"Gran parte dei biglietti sono già stati venduti - commenta il presidente della Opi 82 Salvatore Cherchi - e contiamo di registrare il tutto esaurito. Turchi è un idolo del pubblico fiorentino, e poi combatteranno altri pugili molto popolari in Toscana come l'aretino Orlando Fiordigiglio e il peso welter Alessandro Riguccini, che avrà l'opportunità di combattere di fronte al suo pubblico per il titolo Silver Wbc contro il messicano Ivan Alvarez". Nella stessa riunione del 26 aprile combatteranno anche Emanuele Blandamura, Devis Boschiero e Matteo Signani.