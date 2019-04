Serra per marijuana in casa, denunciato

(ANSA) - LIVORNO, 3 APR - Aveva allestito un vero e proprio laboratorio per la coltivazione di marijuana all'interno della sua abitazione a Guasticce, nel Livornese, per questo un 52enne originario di La Spezia è stato denunciato dalla guardia di finanza a Livorno per produzione e detenzione ai fini di spaccio.

All'interno della casa i finanzieri, coadiuvati da unità cinofile, hanno rinvenuto una serra allestita con lampade termiche, sistemi di ventilazione e di filtraggio degli odori, misuratori di acidità, e tutto il necessario per la coltivazione della marijuana. Rinvenute anche quattro piante alte un metro e 70 grammi di hashish. Il mese scorso l'uomo era stato controllato alla stazione di Livorno dai finanzieri a cui aveva consegnato uno spinello e un piccolo quantitativo di marijuana.

Lo stato di agitazione dell'uomo ha indotto i militari ad approfondire i controlli arrivando all'abitazione del 52enne.