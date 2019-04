Seatec: a via 17/ma edizione, 328 marchi

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 3 APR - Ha preso il via nei padiglioni di CarraraFiere, a Marina di Carrara, Seatec, rassegna internazionale di tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi, e Compotec, l'unico evento in Italia dedicato all'industria dei materiali compositi,visitabili fino al 5 aprile. Diffusi anche i primi dati della fiera: 328 marchi presenti tra i più prestigiosi, 280 espositori, 100 operatori esteri da 25 paesi del mondo, 8 giovani aziende che presentano le loro innovative start up, il tutto su 10mila metri quadrati di esposizione. Come ha detto il presidente di Imm-CarraraFiere Fabio Felici "il comparto italiano, con un valore della produzione pari a 1,7 miliardi di euro, rappresenta il 10% del mercato mondiale delle nuove imbarcazioni da diporto, il secondo paese produttore al mondo dopo gli Stati Uniti, leader assoluto per i grandi yacht.

La maggior concentrazione di piccole imprese della nautica, con il 17,6% delle 2.773 imprese italiane del settore è a Carrara".