Livorno, pochi cassonetti, chiudono via

(ANSA) - LIVORNO, 3 APR - Breve blocco stradale nel pomeriggio a Livorno, nel quartiere periferico di 'Shangai'.

Alcuni residenti dei condomini di via Bixio e via Stenone hanno protestato contro la gestione della raccolta differenziata spostando i cassonetti pieni in modo così da chiudere la strada per alcuni minuti. Alla base della protesta il fatto che, secondo i manifestanti, i cassonetti messi a disposizione da Aamps non sono sufficienti a raccogliere tutti i rifiuti, con conseguente abbandono del sovrappiù per strada. Ad aggravare la situazione di sovraccarico dei contenitori anche il fatto che nel quartiere - zona di edilizia popolare - vi sono anche molti alloggi occupati i cui abitanti non sono stati computati nel calcolo della raccolta dei cassonetti, ma conferirebbero i rifiuti nei contenitori assegnati ad altri condomini.