Trasporti, abbonamento Unico per Piana

(ANSA) - FIRENZE, 2 APR - Un unico abbonamento mensile per utilizzare tutti i mezzi di trasporto della Piana fiorentina così da semplificare il viaggio e far risparmiare i pendolari: è l'obiettivo di 'Unico metropolitano', titolo di viaggio sperimentale lanciato oggi dalla Regione Toscana in accordo con Comuni della Piana, Città metropolitana di Firenze, Trenitalia e Ataf. L'abbonamento sarà valido nei comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa e permetterà di utilizzare treno, autobus urbano e tramvia. Sarà acquistabile nei punti vendita Trenitalia, costerà 50 euro e 41 euro per chi ha diritto alla tariffa agevolata Isee tpl. I pendolari costretti finora ad acquistare due diversi abbonamenti mensili (Trenitalia e Ataf) vedranno risparmi compresi tra i 17,5 ed i 32,5 euro al mese. Il mancato guadagno dei gestori del servizio sarà compensato dalla Regione Toscana con un contributo fino ad un massimo di 132mila euro per il 2019.