Torna sacchetto blu per cantucci Mattei

(ANSA) - PRATO, 2 APR - Un restyling dello storico sacchetto blu e un nuovo cantuccio con nocciole Igp Piemonte: sono le novità lanciate dallo storico biscottificio Mattei di Prato, fondato da Antonio Mattei nel 1858, e dal 1904 di proprietà dei discendenti di Tommaso Pandolfini.

Il sacchetto che contiene i celebri biscotti di Prato è blu dal 1862, blu come il colore dello stemma di casa Savoia che aveva unificato da poco l'Italia, ma negli ultimi anni, con l'introduzione di nuove varianti aveva cambiato colore in base alla tipologia di cantuccino. Adesso, con l'introduzione dei biscotti alle nocciole Igp Piemonte, che si affiancano ai tradizionali con le mandorle e ai più recenti con cioccolato fondente, e con pistacchio, Mattei torna alle 'origini' sul fronte del packaging. Tutti i cantucci sfornati dal laboratorio di Via Ricasoli a Prato saranno infatti confezionati nel tradizionale sacchetto blu, differenziati da piccoli riquadri colorati e accompagnati da descrizioni speciali per ogni variante di gusto sul retro.