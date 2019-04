'Tele' Tortori,ultimo ceroplasta Specola

(ANSA) - FIRENZE, 2 APR - Saranno esposte per la prima volta al pubblico 60 tavole parietali realizzate da Egisto Tortori (1829-1893), ultimo ceroplasta della Specola di Firenze, tra il 1870 e il 1876. Le 'Tele cerate' di Egisto Tortori, il titolo della mostra, a cura di Laura Faustini e Stefania Lotti, ospitata dal 7 aprile al 30 settembre al Museo della Fondazione e della tecnica di Firenze, un tempo Istituto tecnico toscano per il quale quelle tavole furono realizzate - erano in dotazione del Gabinetto di storia naturale - e che tuttora le custodisce.

Le opere di Tortori sono veri e propri stendardi, a contenuto naturalistico, di tela di canapa, inglobata in un film di cera nera, che raffigurano fiori, piante, invertebrati, parti anatomiche, reperti visti al microscopio e ancora vulcani, morene, fossili, dipinti con l'impiego di pigmenti in sospensione oleosa, stesi a pennellate cariche di colore.