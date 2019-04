Caetano Veloso a Musart festival Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 02 APR - Anche Caetano Veloso sarà tra gli ospiti di Musart, il festival dell'estate fiorentina che per il quarto anno si svolgerà in piazza S.Annunziata: si esibirà il 19 luglio insieme ai figli Moreno, Tom e Zeca.

Tra gli altri ospiti del festival, in programma dal 13 al 24 luglio, Roberto Bolle and Friend che aprirà la rassegna, Nicola Piovani il 15, Francesco De Gregori il 16, l'Orchestra della Toscana e la Prague Philharmonic Orchestra il 17, Steve Hackett il 18, Lorena Mckennitt il 20, Ensemble Symphony Orchestra il 22, Perigeo il 23 e Danilo Rea per il concerto all'alba del 24 luglio che chiude la rassegna. Il festival, organizzato da Massimo Gramigni e Claudio Bertini, sarà accompagnato da alcuni iniziative collaterali come l'apertura gratuita al pubblico di giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza.