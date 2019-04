Studenti Usa puliscono zona di S.Spirito

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - Oltre 50 studenti, americani e fiorentini, hanno partecipato oggi a una gara a squadre di plogging, attività nata in Svezia che prevede di raccogliere rifiuti mentre si corre, nel quartiere di Santo Spirito, nel centro storico di Firenze. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'edizione 2019 del Big event, appuntamento annuale di volontariato organizzato dalla James Madison University in tutte le sue sedi nazionali ed estere. L'evento fiorentino, spiega una nota, è organizzato dalla James Madison insieme all'Associazione Via Maggio e si colloca nel programma di celebrazioni del consolato statunitense, che festeggia quest'anno i 200 anni di presenza a Firenze. Gli studenti si sono dati appuntamento sul sagrato della basilica di Santo Spirito poi, divisi in squadre e 'armati' di guanti, sacchetti, pennelli e spatole si sono sfidati, e oltre a raccogliere rifiuti hanno anche rimosso scritte vandaliche eaffissioni abusive. Per tutti, gelato finale e pizza per la squadra che ha raccolto più rifiuti