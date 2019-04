Salvini, a balcone io metto tricolore

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - Qualche centinaio di persone in piazza dei Tigli, nel quartiere dell'Isolotto a Firenze, per l'apertura ufficiale, con Matteo Salvini, della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci.

Salvini ha fatto notare gli striscioni con le bandiere della pace alle finestre di alcuni palazzi della piazza: "Sono tre, e tre bandiere della pace: io rispetto tantissimo le bandiere della pace ma, se devo scegliere, alla finestra metto il tricolore", ha detto il ministro sottolineando come "questa volta il centrodestra ha un candidato che i fiorentini possono scegliere per cambiare davvero". Nel suo intervento tanti gli argomenti, dai cantieri ai suoi cavalli di battaglia: immigrazione e sicurezza. Poco lontano dal palco una decina di 'contestatori' con un cartello 'Vergogna'. Da loro è andato "per provare a parlarci" lo stesso Bocci, "voglio essere il sindaco di tutti i fiorentini", ha spiegato. "Volevo anche capire e ho provato a dare loro la mano, ma l'hanno rifiutata", ha detto.