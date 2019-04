Cina è guest nation a Pitti Uomo

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - I nomi più promettenti della nuova scena creativa cinese saranno protagonisti a Firenze durante Pitti Uomo 96 con il progetto speciale Guest nation, promosso da Fondazione Pitti Immagine Discovery in collaborazione con Shanghai Fashion Week. Saranno 11 i designer in mostra, ma il progetto culminerà con il fashion show del duo cinese alla guida del brand Pronounce, Yushan Li e Jun Zhou, che lancerà in passerella anche una versione decostruita delle scarpe Converse Jack Purcell. Ci sarà anche una mostra fotografica di Leslie Zhang, uno dei più affermati fotografi di moda cinesi.

Tra gli 11 brand protagonisti ci sono 8on8 dello stilista Gong Li che ha ricevuto il Grand Prix Lvmh Scholarship, Danshan, Ffixxed Studios, Junwei Lin, Percy Lau, Private Policy, Pronounce, Samuel Guì Yang, Staffonly, The Flocks, Untitlab.