Batistuta dopo la festa visita Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - L'ex campione della Fiorentina Gabriel Batistuta, che ieri ha festeggiato in piazza della Signoria il suo 50esimo compleanno con quasi 6.000 tifosi, oggi ha visitato, con la famiglia la Gallerie degli Uffizi. Il viaggio 'speciale' di Bati tra i tesori del museo, in orario di chiusura, è durato circa un'ora e mezza: in particolare, l'ex centravanti viola ha ammirato la Venere e la Primavera di Botticelli, i capolavori di Leonardo, il Tondo Doni di Michelangelo, la Giuditta di Artemisia e la Medusa di Caravaggio. A fare da guida (in spagnolo) Batistuta e ai suoi familiari alla scoperta degli Uffizi è stata Alejandra Micheli della Direzione della Galleria, mentre il direttore Eike Schmidt, in questi giorni all'estero, ha voluto salutare e fare gli auguri al Re Leone con un videocollegamento 'live'.