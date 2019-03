Onde gravitazionali, in ascolto universo

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Conto alla rovescia per tornare in ascolto dell'universo: da domani il rivelatore americano Ligo e l'europeo Virgo si accenderanno di nuovo dopo un anno di pausa e più potenti che mai, pronti a catturare nuovi segnali delle onde gravitazionali. "Potranno osservare il cielo a una distanza doppia e a un volume 8 volte superiore rispetto a quello del precedente periodo di presa dati", ha detto all'ANSA Viviana Fafone, dell'Università di Roma Tor Vergata, responsabile per l'Istituto nazionale di fisica nucleare della collaborazione Virgo.

I rivelatori riprenderanno a lavorare all'unisono come un unico, gigantesco, strumento. A Cascina (Pisa) si accenderà Virgo, il rivelatore dell'Osservatorio gravitazionale europeo (Ego), al quale l'Italia partecipa con l'Infn; negli Usa si accenderanno le due macchine di Ligo, una nello Stato di Washington, l'altra in Louisiana. Insieme faranno una sorta di triangolazione per inquadrare con più precisione la zona di cielo dalla quale provengono i segnali.