6.000 in piazza Signoria per Batistuta

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Piazza della Signoria era piena fino al limite (poco meno di 6.000 persone per motivi di sicurezza) ben prima che Gabriel Omar Batistuta salisse sul palco sull'arengario di Palazzo Vecchio per la festa-tributo che Firenze ha organizzato per i suoi 50 anni. Mentre in piazza risuonano i cori dei tifosi, quelli che i tifosi cantavano quando segnava nei 9 anni in cui è rimasto in maglia viola (non sono mancati quelli contro la Juventus), sul maxischermo sono state trasmesse le immagini dei suoi gol. Poi il saluto del corteo del Calcio storico e subito dopo Re Leone è salito con tutta la famiglia: la moglie Irina, i 4 figli, i genitori e anche una delle sorelle. "Firenze è la mia seconda casa e volevo far capire a tutti loro, soprattutto ai miei genitori, che cos'è Firenze e come mi aveva accolto", ha detto visibilmente emozionato mentre venivano trasmesse le immagini del docu-film sulla sua vita e si alternavano gli ospiti prima della torta e del sindaco Dario Nardella.