Serie B: respinti ricorsi contro Spezia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il giudice sportivo di serie B ha deliberato di rigettare, "perchè infondati nel merito", i reclami presentati dal Benevento e dal Livorno nei confronti dello Spezia per aver schierato indebitamente l'attaccante David Okereke. Secondo il giudice, il giocatore nigeriano è stato correttamente tesserato ed è dunque utilizzabile in campo e ciò fa decadere i motivi del reclamo, con la conseguente conferma delle vittorie dello Spezia sui toscani (3-0) e sui campani (3-2). Secondo le società ricorrenti, il tesseramento di Okereke sarebbe stato irregolare alla luce dell'inchiesta della procura della Spezia che poche settimane fa aveva decapitato i vertici societari della squadra ligure per presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di 13 baby calciatori nigeriani arrivati in Italia dall'accademia di Abuja, tra cui appunto Okereke.