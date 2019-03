Bimbo rimane chiuso auto, soccorso

(ANSA) - AREZZO, 30 MAR - Intervento della polizia stradale per soccorrere un bambino di un anno e mezzo rimasto accidentalmente chiuso nell'auto della madre, fermatasi per una sosta nell'area di servizio dell'A1 a Badia al Pino, tra Arezzo e Monte San Savino. Nella vettura rimasto 'prigioniero' anche un piccolo cane. Gli agenti con un martelletto hanno rotto il lunotto posteriore della vettura, una Opel Astra, dosando i colpi per evitare di fare troppe schegge e liberando così il piccolo e anche il cane. Tutto è accaduto ieri pomeriggio.

Da quanto spiegato dalla stessa stradale, la mamma del bambino, 30 anni, residente a Poggiorusco (Mantova), mentre viaggiava in A1 in direzione Roma si è fermata all'area di servizio per una sosta. Scesa dall'auto ha chiuso la portiera accorgendosi solo dopo di aver lasciato le chiavi nel cruscotto.

Inutili i suoi tentativi di aprire la serratura. Sono poi intervenute due pattuglie della polizia stradale di Battifolle che si trovavano già nell'area di servizio.