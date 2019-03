Spaccia in carcere Massa, 3 arresti

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 29 MAR - In carcere a Massa (Massa Carrara) da due anni, per scontare una pena di otto, aveva messo in piedi un 'giro' di spaccio tra i detenuti molto redditizio. La cocaina, che veniva venduta al quadruplo del valore di una dose, veniva consegnata da un infermiere professionista che aveva libero accesso a tutte le aree del carcere e che veniva rifornito dai familiari del detenuto. Lo stupefacente arrivava accompagnato da lettere d'amore della compagna dell'uomo. L'indagine della procura di Massa è stata portata a termine dal nucleo investigativo dei carabinieri con la polizia penitenziaria. Quattro misure cautelari di cui 2 in carcere (per il capo dell'organizzazione e un altro detenuto suo braccio destro), una agli arresti domiciliari e un divieto di accedere al penitenziario (per l'infermiere). Altre 4 persone sono indagate, a vario titolo, per il reperimento dello stupefacente. Oltre al traffico di droga contestata l'estorsione a carico di detenuti e dei loro familiari se non pagavano la droga.