Maxi sequestro accessori telefonia falsi

(ANSA) - CERRETO GUIDI (FIRENZE), 29 MAR - La guardia di Finanza ha sequestrato a Cerreto Guidi (Firenze) oltre 42mila accessori per la telefonia, denunciando un 24enne di origini cinesi per ricettazione e commercializzazione di prodotti contraffatti. I militari hanno recuperato batterie, touch screen, vetrini e altri accessori per un valore di mercato di circa 240mila euro, che venivano messi in vendita su vari siti di e-commerce con marchi di grandi casi produttrici. Il magazzino e un altro punto di smistamento situato a Empoli (Firenze) sono stati scoperti dopo aver monitorato l'andamento delle vendite online a cura di un 45enne cinese residente in zona, risultato poi essere un prestanome. Il 24enne, secondo quanto si apprende, si occupava personalmente di ricevere gli ordini e di predisporre le spedizioni. I finanziari adesso dovranno quantificare anche il credito di imposta evaso nelle transazioni, per rivalersi sull'uomo anche in termini di recupero fiscale. Il giovane ora rischia una pena fino ad otto anni di reclusione.