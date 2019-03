Fiorentina: Pioli, l'Europa? Crediamoci

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - "Siamo in ritardo in classifica ma all'Europa dobbiamo continuare a crederci: le prossime quattro partite saranno importantissime". Stefano Pioli suona la carica a due giorni dalla sfida con il Torino al Franchi, la prima dopo la sosta. La Fiorentina però rischia fortemente di affrontare i granata senza Chiesa. "Federico è tornato con un sovraccarico, sta meglio rispetto a quando ha lasciato la Nazionale ma ad ora è difficile ipotizzare un suo impiego domenica - ha spiegato il tecnico viola - La priorità è tutelare la salute dei nostri giocatori, Chiesa deve stare al 100%, per noi è un giocatore fondamentale".