A Reale Foundation i trofei di Chechi

(ANSA) - PRATO, 29 MAR - "Un affetto commovente": così Jury Chechi ha commentato oggi l'offerta di 70 mila euro avanzata da 'Reale Foundation' per acquistare i duecento trofei personali che l'olimpionico pratese aveva annunciato di mettere all'asta per finanziare i lavori di restauro della storica palestra cittadina in cui si allenava, l'Etruria. 'Reale Foundation' ha anticipato tutti annullando così l'asta: i trofei resteranno a Prato, nella palestra rinnovata con i 70mila euro offerti dalla fondazione. "I miei trofei saranno esposti nella sede dell'Etruria dove potrò andare a vederli tutte le volte che ne avrò nostalgia - ha detto Chechi stamane nella sede del museo d'arte contemporanea 'Pecci' -. Questa è una bella storia di buone pratiche". I lavori alla palestra inizieranno a breve e riguardano l'impianto elettrico e quello di riscaldamento.