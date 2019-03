Sisma, Mercatino marchigiano a Firenze

(ANSA) - ANCONA, 27 MAR - Iniziativa di solidarietà a Firenze per le aziende artigiane delle zone terremotate delle Marche. Il 6 e 7 aprile prossimi il Centro commerciale San Donato ospiterà il "Mercatino marchigiano", un evento promosso dalla Regione Marche in collaborazione con il Comune di Firenze, l'associazione Quartiere San Donato, Confartigianato e Cna Marche. Nella sala Macconi di Palazzo Vecchio, è stato presentato l'evento, alla presenza di Francesco Giacinti, presidente della Prima Commissione consiliare permanente dell'Assemblea legislativa delle Marche, in rappresentanza della Regione. Il mercatino, accompagnato da musica e animazione, si terrà in località Novoli. Coinvolgerà oltre 52 aziende artigiane marchigiane che producono e commercializzano prodotti artigianali e tradizionali anche del settore alimentare. La Regione Marche sarà presente con un proprio stand per la promozione turistica del territorio, in particolare quello colpito dal sisma: se l'iniziativa avrà successo, verrà replicata in altre città italiane.