Pitti Uomo, sfila Salvatore Ferragamo

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Dopo alcune stagioni che hanno visto la collezione uomo e donna sfilare assieme a Milano in un format co-ed, Salvatore Ferragamo sceglie di presentare la collezione maschile per la primavera-estate 2020 a Pitti Immagine Uomo 96 (11-14 giugno). Sotto la direzione creativa di Paul Andrew, sarà̀ protagonista un menswear dal contenuto contemporaneo, con uno stile chiaro, caratterizzato da una fresca identità di lusso. "Firenze e il nostro cuore, èarte della nostra storia e siamo entusiasti di tornare qui come 'Florence Calling' di Pitti Uomo - dice Ferruccio Ferragamo, presidente dell'azienda -. In questa fase di grande consolidamento stilistico e identitario per il nostro marchio, riteniamo che Pitti sia il contesto ideale per sottolineare il percorso che stiamo compiendo, portando in scena una forte collezione maschile fuori dall'ambito co-ed".