In casa ha 1 kg droga, arrestato 16enne

(ANSA) - PISA, 27 MAR - In casa deteneva un chilo di sostanze stupefacenti, per questo un 16enne, che abita insieme alla famiglia in un appartamento nel centro di Pisa, è stato arrestato dalla polizia municipale e accompagnato in una struttura d'accoglienza. Sequestrati anche mille euro in contanti.

La segnalazione ai vigili urbani è arrivata direttamente dalla scuola e per giorni gli agenti hanno messo osservazione il sedicenne, sospettato di spacciare droga ai suoi coetanei. "I vigili urbani - spiega una nota del Comune - hanno svolto un'attività investigativa con appostamenti e pedinamenti, che hanno condotto all'appartamento, dove sono stati notati movimenti sospetti, legati all'attività di spaccio". "Questa delicata operazione - commenta l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - si inserisce nell'ambito dell'intensificazione dei controlli nelle aree più critiche della città, attuata dal mio assessorato sulla base delle segnalazioni che quotidianamente raccolgo dai cittadini".