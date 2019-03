Furti in abitazioni Toscana, 4 fermati

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Firenze hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro persone, ritenute responsabili di aver messo a segno numerosi furti in abitazione in varie province della Toscana nei primi mesi del 2019. Il provvedimento è stato già convalidato dal gip. I fermati, tutti di origine albanese, sono stati bloccati tra Pisa e Montecatini Terme (Pistoia). Secondo le indagini, iniziate a gennaio e coordinate dalla procura di Firenze, erano specializzati nel mettere a segno vere e proprie incursioni in zone poco abitate, dove gruppi di case isolate venivano visitate e depredate.