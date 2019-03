A S.Maria nuova sale high tech con 3d

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Sale hi-tech con tecnologia 3d e altissima risoluzione in un ospedale attivo dal 1288: è stato inaugurato oggi il nuovo blocco operatorio del Santa Maria Nuova di Firenze, 850 metri quadrati al secondo piano, negli spazi dove prima c'era medicina B, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi. Al Santa Maria Nuova, spiega l'Asl Toscana centro, sono stati investiti 3 milioni di euro per l'intervento strutturale e 1 milione per rinnovare l'intera dotazione chirurgica, tecnologica ed informatica. Le nuove sale sono equipaggiate di sistemi di chirurgia videolaparoscopica di ultima generazione con processore ad altissima risoluzione (4k), uno dei quali completo di modulo per visione 3d. Realizzata anche l'area post operatoria o Pacu (Post anesthesia care unit) dotata di postazioni monitorizzate per l'osservazione dei pazienti. "Abbiamo saputo adeguare l'ospedale più vecchio del mondo con una tecnologia nuovissima" ha detto Saccardi.