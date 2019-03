Maltempo: a Firenze caduti 3 alberi, danni ad auto in sosta

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Alberi caduti e auto in sosta danneggiate a Firenze a causa del forte vento. La notte scorsa, in via dei Caboto, un albero nel cortile della scuola Calamandrei è caduto finendo sulla strada, danneggiando alcune vetture in sosta. Sempre in nottata un altro albero è caduto in via del Cavallaccio. Un altro è caduto questa mattina intorno alle 7,30 in viale Guidoni, senza provocare danni. Nella stessa zona, alle 9,30, uno scooterista è finito a terra a causa di una raffica di vento, ferendosi in modo non grave. Soccorso dai sanitari del 118, è stato portato all'ospedale di Careggi per le cure del caso. Sul posto anche la polizia municipale. Sempre a Firenze, si sono verificate cadute di tegole, in particolare nella zona di Gavinana.(ANSA).