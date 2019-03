In Toscana tornata anche la neve sui passi

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Il brusco cambiamento delle condizioni meteo ha riportato in Toscana anche la neve: la protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha segnalato stamani presto nevicate, localmente anche abbondanti, sui passi appenninici oltre a raffiche di vento superiori a 80 km/h sui crinali appenninici e nella piana di Firenze (raffica massima 104 km/h al passo del Giogo). Neve sui passi anche dell'Aretino, come a Chiusi della Verna dove i fiocchi bianchi hanno alzato la coltre di alcuni centimetri e a Badia Prataglia.

A creare maggiori disagi è però il forte vento, con vari interventi dei vigili del fuoco per alberi o rami caduti, coperture o tegole volate via. In particolare nell'Aretino a Sansepolcro portato via il pallone di un impianto di tennis con danni ingenti alla struttura, a Subbiano crollata la porzione di un tetto. C'è stato anche un incendio alimentato dal vento in una pineta nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Una trentina gli interventi a Pisa e provincia, che hanno riguardato principalmente la caduta di alberi - uno ha abbattuto un muro di recinzione nel capoluogo -, rami, tegole e coperture. Al momento non risultano comunque situazioni particolarmente critiche e non ci sono danni a persone. Varie le richieste di intervento anche a Prato e a Livorno.(ANSA).