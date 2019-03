Gioco: con Gratta e vinci realizzata vincita 5 mln a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Una vincita da 5 milioni di euro è stata realizzata a Firenze con un biglietto 'Il Miliardario Maxi'. Il Gratta e vinci, si spiega da Lottomatica, è stato acquistato nel punto vendita di Claudio Dozza, in via Nazionale 60/62r. "Non è la prima volta che viene realizzata una grande vincita nel nostro punto vendita. Non conosco il vincitore, ma se potessi incontrarlo gli raccomanderei di fare buon uso di questa fortuna! Se vincessi io un premio così importante, comprerei una nuova casa, farei un lunghissimo viaggio con la mia famiglia, sicuramente farei regali ad amici e familiari e investirei buona parte del denaro in una nuova attività", ha spiegato Dozza come riporta un comunicato di Lottomatica spiegando inoltre che dall'inizio dell'anno il Gratta e vinci ha distribuito complessivamente premi per 1 miliardo e 600 milioni di euro in tutta Italia.

(ANSA).